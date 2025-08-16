Стройкомпании Узбекистана заплатили 4,3 трлн сумов налогов за полгода

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот застройщиков увеличился на 25% и достиг 80,9 трлн сумов. При этом объем налоговый платежей стройкомпаний снизился на 6,5% на фоне увеличения объема льгот.
Первое место в топе крупнейших налогоплательщиков отрасли сохранила компания Discover Invest. За первое полугодие она перечислила в бюджет 97,6 млрд сумов (почти в два раза больше, чем в 2024 году).
На вторую строчку поднялся Agromir Buildings с 69,5 млрд сумов налоговых платежей. Третье место заняла компания Architects Development. За полгода она пополнила госбюджет на 49,5 млрд сумов.
Всего 20 крупнейших налогоплательщиков отрасли перечислили в бюджет 708,1 млрд сумов с января по июнь. За это же время их оборот достиг 10,4 трлн сумов, а объем примененных налоговых льгот составил 136,9 млрд сумов.