СК раскрыл самые коррумпированные сферы в Новосибирской области

Всего за год возбудили 246 уголовных дел о коррупции — на 25% больше, чем годом ранее.
По итогам 2024 года наибольшее число коррупционных преступлений зафиксировано в промышленности, образовании, науке, здравоохранении, ЖКХ, землепользовании, госзакупках, правоохранительной и бюджетной сферах. Об этом сообщили РБК-Новосибирск в СУ СК России по Новосибирской области.
Под удар попали высокопоставленные чиновники — главы и депутаты муниципалитетов, а также лица, участвовавшие в реализации нацпроектов.
Всего за год возбудили 246 уголовных дел о коррупции — на 25% больше, чем годом ранее. В производстве находилось 311 дел с учётом 134 эпизодов. В суд направлены 81 материал, почти половина — по статьям о взяточничестве.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске осудили банду экс-полицейских за вымогательство.