ВВП Молдовы непрерывно сокращается со второй половины 2024 года — Нацбанк

В первом квартале 2025 года ВВП сократился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Соответствующая динамика оказалась несколько выше, чем прогнозировалось в Обзоре инфляции за май 2025 года, что обусловлено, главным образом, негативным влиянием чистого внешнего спроса.
При этом уточняется, что внутренний спрос, как со стороны населения, в контексте роста доходов в реальном выражении, так и со стороны экономических агентов, частично смягчил этот эффект.
В то же время следует отметить негативное влияние на динамику ВВП сельскохозяйственного сектора, а также промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности. Это влияние было частично смягчено позитивной динамикой в строительном секторе, секторе информации и связи, а также в сфере финансовой и страховой деятельности. В то же время, скорректированный с учётом сезонности ряд отражает рост ВВП на 1,1% по сравнению с четвёртым кварталом 2024 года.
По недавно обнародованным данным Международного валютного фонда, Молдова занимает одно из последних мест в Европе по уровню ВВП на душу населения.
В республике этот показатель составил 8260 долларов, в то время как, например, в Албании доля ВВП на душу населения достигает 10530 долларов, в Сербии — 14 170, в Румынии — 21 420 USD. Ниже молдавского показатель только на Украине — 6260 долларов.
В целом, в глобальном рейтинге МВФ Молдова занимает девяностое место.