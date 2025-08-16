ВВП Молдовы непрерывно сокращается со второй половины 2024 года — Нацбанк

В то же время следует отметить негативное влияние на динамику ВВП сельскохозяйственного сектора, а также промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности. Это влияние было частично смягчено позитивной динамикой в строительном секторе, секторе информации и связи, а также в сфере финансовой и страховой деятельности. В то же время, скорректированный с учётом сезонности ряд отражает рост ВВП на 1,1% по сравнению с четвёртым кварталом 2024 года.