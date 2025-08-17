Ричмонд
Нацбанк установил курс доллара и курс евро на 17 августа

Нацбанк Беларуси назвал курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 17 августа, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк определил валютные курсы на 17 августа, воскресенье. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не корректировались в воскресенье в сравнении с пятничным и субботним курсами.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на воскресенье, 17 августа, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9777 белорусского рубля, 1 евро — 3,4782 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7155 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными Нацбанком на пятницу, 15 августа, и субботу, 16 августа, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в воскресенье, 17 августа, не поменялись.

А еще Минтруда сказало о росте зарплат более 800 тысяч белорусов с 1 сентября.