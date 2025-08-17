Ричмонд
Новый мост сдан раньше срока в Хабаровском крае

Сооружение соединяет Николаевск-на-Амуре с пятью населенными пунктами.

В Николаевском районе открыли новый мост через реку Половинка. Он стал важной транспортной артерией для жителей Николаевска и еще пяти населенных пунктов. Работы завершили раньше запланированного срока. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На церемонии присутствовали губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, глава района Анатолий Леонов, зампред правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева и руководитель подрядчика ЗАО «Форпост» Николай Еремин.

Ранее мост часто разрушался паводком, теперь его заменили на капитальное сооружение с повышенной грузоподъемностью и системой водоотведения. Новый объект способен выдерживать до 100 тонн.

«Все работы завершены на год раньше. Это дорогого стоит. Прежде всего это удобство для жителей Николаевского района и всего края», — сказал губернатор.

Стоимость строительства составила 151 миллион рублей. По словам Ирины Горбачевой, сейчас реализуется новый контракт — строительство тротуаров шириной два метра, которых раньше на мосту не было.