Контрафакт, самострой и нелегальная торговля: проверка на Спортивном рынке продолжается

Прокуратура Ленинского района Владивостока продолжает контролировать ситуацию на территории Спортивного рынка, где проводится демонтаж самовольно возведённых объектов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: ДЕЙТА

Прокурор района Роман Язвенко вместе с представителями правоохранительных органов, городской администрации и добровольческого отряда «Тигр» провел очередную проверку. В ходе мероприятий ликвидированы многочисленные незаконные торговые точки и зафиксированы новые нарушения.

На рынке выявлены факты реализации контрафактной продукции. По данному факту организована доследственная проверка, а также составлены протоколы об административных правонарушениях, связанных с незаконной торговлей. Изъято свыше 100 килограммов товаров.

Кроме того, особое внимание уделено соблюдению миграционного законодательства: проверено более 30 иностранных граждан.

Прокуратура заявила, что контрольные мероприятия будут продолжены до полного устранения нарушений на территории рынка.