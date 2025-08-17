Контрафакт, самострой и нелегальная торговля: проверка на Спортивном рынке продолжается

Прокурор района Роман Язвенко вместе с представителями правоохранительных органов, городской администрации и добровольческого отряда «Тигр» провел очередную проверку. В ходе мероприятий ликвидированы многочисленные незаконные торговые точки и зафиксированы новые нарушения.
На рынке выявлены факты реализации контрафактной продукции. По данному факту организована доследственная проверка, а также составлены протоколы об административных правонарушениях, связанных с незаконной торговлей. Изъято свыше 100 килограммов товаров.
Кроме того, особое внимание уделено соблюдению миграционного законодательства: проверено более 30 иностранных граждан.
Прокуратура заявила, что контрольные мероприятия будут продолжены до полного устранения нарушений на территории рынка.