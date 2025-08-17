«Крайняя мера»: российских землевладельцев ожидают новые нормы изъятия участков

Со следующего месяца в России начнут действовать обновленные нормативы, определяющие порядок признания земельных участков бесхозными. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на комитет Государственной Думы по строительству и ЖКХ.
«Подчеркну, что изъятие неиспользуемой земли — крайняя мера», — привели в информагентстве слова одного из депутатов.
Отмечается, что с 1 сентября основным поводом для принятия соответствующих мер послужит недобросовестное отношение владельцев к содержанию принадлежащей им территории.
Согласно новым требованиям, особое внимание будет уделяться участкам, где на протяжении длительного времени наблюдается значительное скопление мусора, занимающего более 50 процентов площади.
Как указали на РИА Новости, не менее важным критерием станет наличие ветхих строений с существенными повреждениями несущих конструкций. Кроме того, в перечень оснований включены случаи, когда основную часть земли в течение 12 месяцев покрывают заросли крупных сорняков.
Стоит отметить, что тема природопользования остается одной из актуальных проблем в России. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попыталась разобраться в продолжающемся споре о реликтовом лесе городского округа Руза.
