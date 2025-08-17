Какую ошибку совершают вкладчики в условиях падения ставок

В таких условиях многие вкладчики, наблюдая за падением ставок по своим текущим депозитам, совершают ошибки в попытке найти более выгодные варианты, сообщает ИА DEITA.RU.
Одной из наиболее распространенных и важнейших ошибок эксперты называют преждевременное закрытие действующего вклада.
«Когда ключевая ставка снижается, банки начинают предлагать менее привлекательные условия по новым вкладам. Вкладчик, у которого есть уже действующий вклад с более высокой ставкой, может заметить новое предложение с высокой ставкой и ошибочно решить, что оно выгоднее его текущего депозита», — объяснил Герман Ткаченко в интервью порталу PNZ.
Такая ошибка часто возникает из-за недостаточного понимания условий своего договора и неправильных расчетов доходности. При досрочном закрытии срочного вклада банк обычно пересчитывает проценты по минимальной ставке — как правило, по ставке «до востребования», которая составляет всего 0,01% годовых.
В результате человек может потерять весь накопленный доход за время действия вклада. Кроме этого, ставка по новому вкладу может казаться высокой только на первый взгляд. Часто она предлагается на более короткий срок или сопровождается дополнительными условиями.
Чтобы получить такую ставку, нужно соблюдать определенные требования — например, держать постоянный остаток на счете или приобретать дополнительные финансовые продукты. Учитывая возможную потерю процентов по старому вкладу, итоговый доход зачастую оказывается ниже, чем если бы человек просто оставил деньги на первоначальном депозите.
«Мой главный совет — до окончания срока действия текущего вклада не трогайте его без особой необходимости. Особенно если новая ставка не превышает старую минимум на 2−2,5%. И второе — не стоит закрывать вклад раньше срока, если он был открыт менее двух недель назад», — порекомендовал Ткаченко.
Если же вкладчик хочет разместить дополнительные средства или срок старого вклада скоро истекает, тогда действительно стоит искать новые, более выгодные предложения на рынке. Но при этом с действующим вкладом с фиксированной доходностью досрочное закрытие крайне невыгодно и лучше избегать таких решений, подчеркнул экономист.