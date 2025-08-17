Как выросли цены на мясо в Казахстане

Средняя стоимость килограмма говядины с костями в июле составила 3,2 тысячи тенге. Среди крупных городов самые высокие цены были зафиксированы в Усть-Каменогорске, Актау и Шымкенте: по 3,5 тысячи тенге за кг. Наименьшие цены наблюдались в Уральске и Актобе (по 2,8 тысячи тенге за кг в каждом из регионов), а также в Атырау (2,9 тысячи тенге).