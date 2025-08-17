Ричмонд
Россия увеличивает экспорт «халяльной» продукции в Узбекистан

Россия наращивает экспорт продукции, соответствующей стандартам «халяль». Об этом заявил руководитель представительства Российского экспортного центра в Узбекистане Павел Буханов на конференции в пресс-центре Sputnik.

Он отметил, что в последние годы в России усилилось внимание к получению халяль-сертификатов. Эти требования актуальны и для рынка Узбекистана.

В ряде узбекских компаний уже контролируется соблюдение всех процедур сертификации.

Без подтверждения со стороны импортеров могут возникнуть трудности с поставками, даже при наличии документов о «халяльности».

По словам Буханова, большинство российских компаний сегодня учитывают требования халяль.

Однако часть производителей все еще воспринимает их формально.

«Если у российского производителя выпускается мясная продукция, он абсолютно четко понимает, что ему нужен сертификат халяльности. И мы со стороны представительства всегда напоминаем о его необходимости», — подчеркнул представитель РЭЦ.

Ранее Kursiv Uzbekistan сообщал, что Иран и Узбекистан начнут сотрудничать в области сертификации «Халяль».