Под Новосибирском запустят два новых производства за 527 млн рублей

Там планируют запустить производство медицинских инструментов и оборудования, а также высокотехнологичный цех по выпуску кормов для форели, осетра и лосося.
Резиденты территории опережающего развития «Линево» планируют запустить два крупных проекта в 2026 году — общей стоимостью около 527 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.
ООО «Галлант» построит производство медицинских инструментов и оборудования. Инвестиции составят 311,9 млн рублей. Запуск — не ранее 2026 года. Ещё один резидент — ООО «Сиббиоресурс» — построит высокотехнологичный цех по выпуску кормов для форели, лосося и осетра. Вложения — 215 млн рублей, запуск — во второй половине 2026 года.
К слову, на площадке уже работают пять резидентов. В 2025 году «Элси логистика» введёт транспортно-логистический комплекс с инвестициями до 300 млн рублей. В 2027 году — центр технической поддержки Белаз (339 млн рублей). Также рассматривается проект переработки сельхозотходов методом плазмохимического гидролиза.