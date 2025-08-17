Под Новосибирском запустят два новых производства за 527 млн рублей

ООО «Галлант» построит производство медицинских инструментов и оборудования. Инвестиции составят 311,9 млн рублей. Запуск — не ранее 2026 года. Ещё один резидент — ООО «Сиббиоресурс» — построит высокотехнологичный цех по выпуску кормов для форели, лосося и осетра. Вложения — 215 млн рублей, запуск — во второй половине 2026 года.