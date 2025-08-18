Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 18 августа после выходных

В соотношении с курсами валют, которые были установлены Нацбанком на пятницу, 15 августа, субботу, 16 августа, и воскресенье, 17 августа, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали ниже после выходных в понедельник, 18 августа. Заметнее при этом в сторону уменьшения изменился курс российского рубля.