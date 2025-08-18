Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 18 августа после выходных

Национальным банком изменены валютные курсы на 18 августа, понедельник. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали ниже после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 18 августа, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9755 белорусского рубля, 1 евро — 3,4777 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7121 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые были установлены Нацбанком на пятницу, 15 августа, субботу, 16 августа, и воскресенье, 17 августа, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали ниже после выходных в понедельник, 18 августа. Заметнее при этом в сторону уменьшения изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0022 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0005 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0034 белрубля.
Тем временем в Беларуси новая рекордная зарплата — 33 тысячи рублей ежемесячно.