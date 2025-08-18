ЕС подтвердил планы принять 19-й пакет санкций против России в начале сентября

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз продолжит ужесточать санкционное давление на Россию и планирует принять 19-й пакет ограничительных мер уже в начале сентября. Об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС не рассматривает возможность ослабления санкций, пока продолжаются боевые действия на территории Украины. По её словам, дипломатические усилия не повлияют на решение о введении новых ограничений.
Тем временем руководитель РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европейские и британские политики не должны препятствовать урегулированию украинского конфликта.