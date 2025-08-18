Ричмонд
+25°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС подтвердил планы принять 19-й пакет санкций против России в начале сентября

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз продолжит ужесточать санкционное давление на Россию и планирует принять 19-й пакет ограничительных мер уже в начале сентября.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз продолжит ужесточать санкционное давление на Россию и планирует принять 19-й пакет ограничительных мер уже в начале сентября. Об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС не рассматривает возможность ослабления санкций, пока продолжаются боевые действия на территории Украины. По её словам, дипломатические усилия не повлияют на решение о введении новых ограничений.

Тем временем руководитель РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европейские и британские политики не должны препятствовать урегулированию украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше