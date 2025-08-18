Рубио: санкции против КНР за переработку нефти из РФ могут вызвать рост цен

В интервью телеканалу Fox он пояснил, что такие меры могут создать серьёзные сложности: например, если речь идёт о поставках нефти в Китай, который перерабатывает сырьё и затем продаёт его по всему миру, то санкции затронули бы множество стран, повышая цены и вынуждая искать альтернативные источники.