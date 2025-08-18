Рубио: санкции против КНР за переработку нефти из РФ могут вызвать рост цен

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что ряд европейских стран в частных беседах выражали обеспокоенность возможным введением Вашингтоном вторичных санкций против государств, закупающих российскую нефть.
В интервью телеканалу Fox он пояснил, что такие меры могут создать серьёзные сложности: например, если речь идёт о поставках нефти в Китай, который перерабатывает сырьё и затем продаёт его по всему миру, то санкции затронули бы множество стран, повышая цены и вынуждая искать альтернативные источники.
Рубио также отметил, что в связи с инициативой Сената, предусматривающей введение 100-процентных пошлин для Индии и Китая, европейские партнёры выражали озабоченность. По его словам, это не афишировалось официально в пресс-релизах, но подобные опасения озвучивались на закрытых обсуждениях.
Ранее Рубио выступил с заявлением, новые санкции в отношении России несовместимы с попыткой выработать долгосрочное мирное соглашение.