В Новосибирске продают бизнес-центр «Кристалл» за 1,5 млрд рублей

На одном из популярных сервисов объявлений появилось предложение о продаже бизнес-центра «Кристалл» в центре Новосибирска за 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает Сиб.фм.
Офисное здание площадью 6 тысяч кв. м расположено по адресу Красный проспект, 77/1. Построен в 2014 году, сочетает современный дизайн и развитую инфраструктуру.
Пятиэтажный комплекс оснащён двумя грузовыми лифтами, системой кондиционирования, имеет собственную трансформаторную подстанцию и резервный дизель-генератор. Для посетителей и арендаторов — 35 подземных и 18 наземных парковочных мест. Благодаря расположению в 50 метрах от метро «Гагаринская», у здания высокая транспортная доступность.
