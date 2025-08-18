Ричмонд
В России вводят биометрию для оформления билетов на поезда дальнего следования

С 1 сентября 2025 года пассажиры поездов дальнего следования в России смогут оформлять билеты и проходить посадку с помощью биометрических данных, если перевозчик оснащён необходимым оборудованием.

С 1 сентября 2025 года пассажиры поездов дальнего следования в России смогут оформлять билеты и проходить посадку с помощью биометрических данных, если перевозчик оснащён необходимым оборудованием. Соответствующие изменения в правила перевозок утвердил Кабмин, сообщает РИА Новости.

Обновлённые нормы позволяют использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС) для подтверждения личности пассажира при покупке билета и посадке на поезд.

Нововведение распространяется также на высокоскоростные поезда. При этом традиционные способы оформления билетов остаются в силе.