В России вводят биометрию для оформления билетов на поезда дальнего следования

С 1 сентября 2025 года пассажиры поездов дальнего следования в России смогут оформлять билеты и проходить посадку с помощью биометрических данных, если перевозчик оснащён необходимым оборудованием. Соответствующие изменения в правила перевозок утвердил Кабмин, сообщает РИА Новости.