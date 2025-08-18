В европейской стране из-за острого дефицита бюджета хотят повысить налоги

Правительство Германии рассматривает возможно повышения налогов. Это необходимо для покрытия рекордного дефицита бюджета, передает немецкий телеканал ZDF.
Как рассказал телекомпании министр финансов ФРГ и лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль, дефицит бюджета составляет примерно 30 млрд евро. Для решения этой проблемы правительство уже готовит комплексный пакет мер.
Стоит отметить, что в первую очередь СДПГ хочет пересмотреть налоги для наиболее обеспеченных граждан. В партии считают, что граждане, обладающие более высокими доходами, должны внести значительный вклад в решение финансовых проблем Германии.
