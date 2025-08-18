Ричмонд
В европейской стране из-за острого дефицита бюджета хотят повысить налоги

Правительство Германии рассматривает возможно повышения налогов.

Правительство Германии рассматривает возможно повышения налогов. Это необходимо для покрытия рекордного дефицита бюджета, передает немецкий телеканал ZDF.

Как рассказал телекомпании министр финансов ФРГ и лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль, дефицит бюджета составляет примерно 30 млрд евро. Для решения этой проблемы правительство уже готовит комплексный пакет мер.

Стоит отметить, что в первую очередь СДПГ хочет пересмотреть налоги для наиболее обеспеченных граждан. В партии считают, что граждане, обладающие более высокими доходами, должны внести значительный вклад в решение финансовых проблем Германии.

