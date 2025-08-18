Россия нарастила импорт золота из Казахстана в полтора раза

АСТАНА, 18 авг — Sputnik. Россия за первое полугодие 2025 года купила у Казахстана золота на сумму, в полтора раза превышающую показатель за тот же период 2024 года, подсчитало РИА Новости по данным Бюро национальной статистики Казахстана.
Экспорт золота достиг 111,2 миллиона долларов, что на 48% больше, чем за аналогичный период год назад. При этом, поставки за июнь достигли 21,5 миллиона долларов, увеличившись в месячном выражении на 13,5%, а в годовом — на 27%.
Кроме России Казахстан также поставлял золото в Кыргызстан. Объемы экспорта в соседнюю республику за полугодие составили 141,7 миллиона долларов, что на 27,6% больше, чем за тот же период 2024 года. Экспорт за июнь составил 17,6 миллиона долларов.