Яхт-клуб во Владивостоке забирают в собственность государства

Генеральная прокуратура РФ продолжает наводить порядок в бухте Улисс во Владивостоке. На этот раз в пользу государства по иску ведомства взыскано имущество ООО «Улисс Марин» (ранее — «НакаоМарин»), которому принадлежит здание самого большого яхт-клуба в этой локации, а также почти 244 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
15 января 2025 года заместитель Генерального прокурора РФ в интересах минобороны РФ обратился в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к ООО «Улисс Марин» о признании недействительными сделок от 2 февраля 2021 года по покупке и аренде ряда земельных участков в бухте Улисс. Также ведомство просило применить последствия недействительности этих сделок и взыскать с компании в пользу государства 243 млн 831 тысячу рублей. В счет частичного возмещения ущерба на сумму 98 млн 809 тысяч рублей Генпрокуратура потребовала взыскать ряд объектов недвижимости — здание яхт-клуба и другие постройки на берегу бухты Улисс, в том числе пирсы. В основном объекты использовались в качестве стоянок для катерного флота.
Заседания суда проходят в закрытом режиме. «Иск удовлетворить полностью», — говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел от 15 августа 2025 года.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «НакаоМарин» зарегистрировано в 2006 году, название изменено в декабре 2023 года на ООО «Улисс Марин». До июля 2023 года компания принадлежала Ольге Быковой, затем собственником стало ООО «Беатон». На начало августа 2025 года владельцами являлись четыре физлица. В том числе по 30% долей принадлежало совладельцам «Беатона», ещё 10% — Александру Зацаринному, владельцу нескольких компаний-застройщиков.
Причальные стенки и пирс в бухте Улисс возвращены в собственность государства.
Генпрокуратура выступила в защиту интересов Российской Федерации в лице минобороны.
Выручка ООО «Улисс Марин» в 2024 году составила 9,553 млн рублей, чистый убыток — 3,5 млн рублей (до этого компания несколько лет была прибыльной).
«Яхт-клуб Улисс Марин расположен в акватории, защищенной от сильных ветров и волнений, что обеспечивает безопасную и спокойную стоянку для водного транспорта всех видов. Транспортная доступность бухты позволит вам в кратчайшее время добраться до стоянки, а географическое расположение марины обеспечит вам быстрый выход к излюбленным местам отдыха (о. Русский, о. Попов, о. Рейнеке)», — говорится на сайте клуба.