Яхт-клуб во Владивостоке забирают в собственность государства

15 января 2025 года заместитель Генерального прокурора РФ в интересах минобороны РФ обратился в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к ООО «Улисс Марин» о признании недействительными сделок от 2 февраля 2021 года по покупке и аренде ряда земельных участков в бухте Улисс. Также ведомство просило применить последствия недействительности этих сделок и взыскать с компании в пользу государства 243 млн 831 тысячу рублей. В счет частичного возмещения ущерба на сумму 98 млн 809 тысяч рублей Генпрокуратура потребовала взыскать ряд объектов недвижимости — здание яхт-клуба и другие постройки на берегу бухты Улисс, в том числе пирсы. В основном объекты использовались в качестве стоянок для катерного флота.