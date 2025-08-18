В Красноярске построят дорогу к детскому саду на Бугаче за 127 млн рублей

Согласно проектной документации, строителям предстоит проложить дорожное полотно от территории дошкольного учреждения до дома № 106 по улице Калинина. В рамках контракта также предусмотрены работы по обустройству системы водоотведения, благоустройству прилегающей территории, озеленению и установке уличного освещения. Особое внимание уделено срокам выполнения работ — все строительные процессы должны быть завершены не позднее 10 октября 2026 года, с обязательным технологическим перерывом в зимний период с 11 октября 2025 по 19 апреля 2026 года.