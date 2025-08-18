В Красноярске построят дорогу к детскому саду на Бугаче за 127 млн рублей

Администрация Красноярска объявила тендер на строительство подъездной дороги к детскому саду в IV микрорайоне жилого комплекса Бугач. Начальная цена контракта составляет 127,45 млн рублей.
В Красноярске начался поиск подрядчика для строительства новой автомобильной дороги, которая соединит детский сад в микрорайоне Бугач с улицей Калинина. Администрация города объявила конкурс с начальной стоимостью контракта 127,45 миллиона рублей. Победитель тендера будет определен 28 августа, после чего работы должны начаться незамедлительно.
Согласно проектной документации, строителям предстоит проложить дорожное полотно от территории дошкольного учреждения до дома № 106 по улице Калинина. В рамках контракта также предусмотрены работы по обустройству системы водоотведения, благоустройству прилегающей территории, озеленению и установке уличного освещения. Особое внимание уделено срокам выполнения работ — все строительные процессы должны быть завершены не позднее 10 октября 2026 года, с обязательным технологическим перерывом в зимний период с 11 октября 2025 по 19 апреля 2026 года.
Новая дорога значительно улучшит транспортную доступность не только детского сада, но и расположенной поблизости школы № 159 — крупнейшего за Уралом образовательного учреждения, открытого в ноябре 2022 года.
Проект дорожной инфраструктуры был разработан еще в 2024 году, однако к его реализации приступили только сейчас. Местные жители ожидают, что строительство новой транспортной артерии поможет разгрузить существующие дороги и сделает посещение детских учреждений более удобным и безопасным.