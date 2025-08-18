В Красноярске перевозчика накажут за выпуск на линию неисправных автобусов

Поводом для проверки предприятия стало происшествие, случившееся в середине июня: возле остановки «Красная площадь» загорелся моторный отсек автобуса, следовавшего по маршруту № 2 «ЖД Вокзал — Автовокзал “Восточный”.
При пожаре никто не пострадал, пассажиры самостоятельно эвакуировались из салона.
«Проверка показала, что причиной пожара стал лопнувший шланг, из которого протекло масло. Также выяснилось, что автобусы перевозчика регулярно выходили на маршруты с целым набором неисправностей, которые по правилам должны были отправиться не на линию, а в ремонт», — рассказали в прокуратуре.
Ведомство внесло перевозчику представление с требованием устранить нарушения и возбудило административное дело по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ (выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация). Устранение нарушений находится на контроле.
Отметим, ООО «Экипаж ГО» обслуживает красноярские маршруты №№ 2, 7 и 71. За выявленные нарушения должностным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию автобусов, грозит штраф в размере от 5000 до 8000 рублей.