Цены на бензин АИ-92 выросли за выходные в Казахстане

Стоимость обычного бензина марки АИ-92 (без каких-либо специальных обозначений) повысилась в мегаполисах Казахстана.
При этом рост цен отмечался уже в конце пятницы, 15 августа. Так, на утро 18 августа, согласно данным сервиса «Яндекс Карты», в трех крупнейших городах страны отмечаются следующие цены.
Астана
Из отслеживаемых пяти крупных сетей автозаправочных станций (АЗС) в столице только две не повысили цены на бензин марки АИ-92. Остальные установили цены на 1−4 тенге больше, чем было ранее — мы фиксировали стоимость в четверг, 14 августа. При этом не во всех филиалах некоторых АЗС замечено подорожание, поэтому у жителей столицы есть возможность заправиться по «старым» ценам. Также стоимость АИ-92 в Астане оказалась самой высокой среди трех мегаполисов.
Алматы
В южной столице Казахстана также отслеживаются пять сетей АЗС. Среди них ценники не изменились в одной компании, а остальные повысили стоимость бензина марки АИ-92 на 2−4 тенге. При этом в мегаполисе все сети установили одинаковые цены на своих АЗС.
Шымкент
Данный мегаполис традиционно имеет наиболее низкие цены на бензин — этому способствует наличие нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Так, рост цены за 1 литр бензина марки АИ-92 здесь составил 1−3 тенге в зависимости от АЗС. При этом в рамках одной компании можно встретить разные цены на отдельных станциях.
В то же время в Шымкенте имеется большое количество других АЗС, но они не предоставляют данные в сервисе «Яндекс Карты».