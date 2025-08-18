Цены на бензин АИ-92 выросли за выходные в Казахстане

Из отслеживаемых пяти крупных сетей автозаправочных станций (АЗС) в столице только две не повысили цены на бензин марки АИ-92. Остальные установили цены на 1−4 тенге больше, чем было ранее — мы фиксировали стоимость в четверг, 14 августа. При этом не во всех филиалах некоторых АЗС замечено подорожание, поэтому у жителей столицы есть возможность заправиться по «старым» ценам. Также стоимость АИ-92 в Астане оказалась самой высокой среди трех мегаполисов.