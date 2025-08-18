Министр транспорта Приангарья проверил ход ремонта дорог в Тайшете и Тайшетском районе

В Тайшете уже отремонтировали дороги на улицах Индустриальная и Пионерская. Здесь восстановили водоотводные канавы, оборудовали тротуары, уложили асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку. В Бирюсинске по программе завершен ремонт улицы Советской. Тут подрядчики уложили асфальт, нанесли разметку и оборудовали пешеходный переход с искусственной дорожной неровностью. На улице Калинина оборудуют водопропускные лотки и тротуары, на улице Богдана Хмельницкого проведут очистку водопропускных кюветов, обустроят заезды. В завершении работ на обеих улицах уложат новый асфальт и нанесут разметку.
По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идет ремонт автодороги Тайшет — Чуна — Братск. На отрезке с 31 по 45 километры работы близятся к концу. Здесь специалисты подрядной организации уложили водопропускные трубы, укрепили кюветы, начали укладку асфальтобетонного покрытия. Планируется, что полностью ремонт закончат в 2026 году. На 93-м километре автодороги завершен ремонт моста через реку Джидыкан. На 32-м км дороги идет реконструкция моста через суходол, ее завершат в этом году.