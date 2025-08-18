Министр транспорта Приангарья проверил ход ремонта дорог в Тайшете и Тайшетском районе

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идет ремонт автодороги Тайшет — Чуна — Братск. На отрезке с 31 по 45 километры работы близятся к концу. Здесь специалисты подрядной организации уложили водопропускные трубы, укрепили кюветы, начали укладку асфальтобетонного покрытия. Планируется, что полностью ремонт закончат в 2026 году. На 93-м километре автодороги завершен ремонт моста через реку Джидыкан. На 32-м км дороги идет реконструкция моста через суходол, ее завершат в этом году.