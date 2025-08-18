Глава Нацбанка Головченко сказал, сколько денег в экономике Беларуси

Председатель правления Нацбанка Роман Головченко сказал в эфире «Беларусь 1», сколько денег в экономике Беларуси.
«Денег в экономике достаточно, у банков хороший профицит ликвидности», — отметил экс-премьер республики, который уже около полугода возглавляет Национальный банк.
Ранее глава Нацбанка Роман Головченко сказал о ситуации с ценами в Беларуси и отметил: ставка рефинансирования может быть уменьшена в Беларуси.
Кроме того, глава Нацбанка подарил президенту Беларуси Александру Лукашенко первую золотую монету, отчеканенную в Беларуси, и признался, скучает ли по работе премьер-министра.