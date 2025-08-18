Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Нацбанка Головченко сказал, сколько денег в экономике Беларуси

Председатель правления Нацбанка Головченко сказал, сколько денег в экономике Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Председатель правления Нацбанка Роман Головченко сказал в эфире «Беларусь 1», сколько денег в экономике Беларуси.

«Денег в экономике достаточно, у банков хороший профицит ликвидности», — отметил экс-премьер республики, который уже около полугода возглавляет Национальный банк.

Ранее глава Нацбанка Роман Головченко сказал о ситуации с ценами в Беларуси и отметил: ставка рефинансирования может быть уменьшена в Беларуси.

Кроме того, глава Нацбанка подарил президенту Беларуси Александру Лукашенко первую золотую монету, отчеканенную в Беларуси, и признался, скучает ли по работе премьер-министра.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше