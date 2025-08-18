Ричмонд
Красноярский край увеличил импорт арбузов втрое

В Красноярский край с начала 2025 года уже ввезли более пяти тысяч тонн арбузов, что втрое превышает показатели прошлого года.

По данным Россельхознадзора, основная часть поставок — 4 800 тонн — приходится на страны Азии. Особенно заметен рост импорта из Китая, где закупки увеличились в четыре с половиной раза — с 42 до 189 тонн. Только за первые 12 августа в регион поступило 330 тонн свежих арбузов.

Современные логистические возможности позволяют красноярцам наслаждаться арбузами практически круглый год. Сезон начинается в мае с поставок из Узбекистана и Казахстана, в августе на прилавки поступает продукция из Волгоградской, Астраханской областей и Дагестана, а с октября до весны в продаже преобладают китайские арбузы. Все ввозимые партии проходят обязательный фитосанитарный контроль, гарантируя безопасность продукции для потребителей.