Красноярский край увеличил импорт арбузов втрое

Современные логистические возможности позволяют красноярцам наслаждаться арбузами практически круглый год. Сезон начинается в мае с поставок из Узбекистана и Казахстана, в августе на прилавки поступает продукция из Волгоградской, Астраханской областей и Дагестана, а с октября до весны в продаже преобладают китайские арбузы. Все ввозимые партии проходят обязательный фитосанитарный контроль, гарантируя безопасность продукции для потребителей.