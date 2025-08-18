Объяснено, в каких случаях у пенсионеров могут забрать пенсию

Социальный фонд России (СФР) вправе производить вычеты из пенсионных выплат при наличии у гражданина задолженностей. Максимальный размер удержаний составляет 50% от пенсии по общим долгам и 70% — по алиментам. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Парламентарий подчеркнул значение законодательно установленных лимитов. При этом с 2022 года действует гарантия сохранения за должником суммы не ниже прожиточного минимума. Для применения данной нормы требуется инициатива самого пенсионера — подача соответствующего ходатайства.
В спорных случаях гражданин может оспорить решение о вычетах через органы СФР либо в судебном порядке. Нилов рекомендовал тщательно проверять все поступающие документы.
Отдельно упомянуты ситуации с переплатами пенсий. Если получатель своевременно не уведомил фонд об изменениях (например, о трудоустройстве), СФР вправе взыскать излишне перечисленные средства. Однако здесь также действует защитная мера — сумма ежемесячного удержания не может превышать 20% от размера пенсии.
