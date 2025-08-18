Объяснено, в каких случаях у пенсионеров могут забрать пенсию

Социальный фонд России (СФР) вправе производить вычеты из пенсионных выплат при наличии у гражданина задолженностей. Максимальный размер удержаний составляет 50% от пенсии по общим долгам и 70% — по алиментам. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.