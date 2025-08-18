Новые правила для собственников квартир введут с 1 сентября

Об этом пишет портал «Дом Mail», сообщает ИА DEITA.RU.
Эти поправки, одобренные и подписанные президентом страны еще в прошлом году, направлены на повышение прозрачности и ответственности в сфере жилищных отношений, а также на упрощение процедур принятия решений.
Одним из ключевых нововведений с 1 сентября этого года станет изменение порядка принятия решений по вопросам владения, пользования и распоряжения общедомовым имуществом. Теперь все такие решения будут приниматься простым большинством голосов владельцев квартир, если иное не предусмотрено законом или уставом конкретного дома.
Ранее собственники могли использовать общее имущество только при условии получения согласия большинства или единогласного решения на общем собрании, что зачастую усложняло процесс принятия важных решений.
Кроме того, значительно ужесточается процедура передачи общедомового имущества третьим лицам. Теперь для признания такой передачи законной потребуется одобрение более чем двух третей голосов участников общего собрания. Это нововведение направлено на усиление контроля за распоряжением общим имуществом и защиту интересов всех жильцов.
Еще одно важное изменение касается вопросов финансовой ответственности. В случае возникновения дополнительных расходов по содержанию общего имущества вследствие действий или бездействия конкретного собственника, он будет обязан покрывать эти издержки исключительно за свой счет.
Это отменяет практику перераспределения ущерба между всеми жильцами дома, когда расходы сверх утвержденных норм включались в общедомовые нужды и ложились на всех жителей. Теперь ответственность за перерасход будет лежать только на виновнике.
Также с 1 сентября введут обязательное назначение администратора для организации проведения общего собрания собственников многоквартирного дома. Этот специалист получит право использовать государственную информационную систему ЖКХ и другие платформы для организации заочного голосования, что должно повысить эффективность и прозрачность процесса принятия решений.
Еще одним важным аспектом изменений является ограничение возможности собственников менять управляющую компанию. Теперь они смогут расторгнуть договор с управляющей организацией только после того, как с момента его заключения прошло не менее одного года.
Исключениями из этого правила станут ситуации, когда жильцы решат создать товарищество собственников жилья или если суд подтвердит неисполнение условий договора управляющей компанией, объяснили специалисты в коммунальной сфере.
Эти нововведения призваны сделать систему управления жилым фондом более прозрачной, ответственной и защищенной для всех участников жилищных отношений. Они также направлены на снижение конфликтных ситуаций и повышение уровня доверия между собственниками и управляющими организациями.