В Казахстане хотят упростить регистрацию автомобилей, купленных в салонах

В рамках пилотного проекта первичную государственную регистрацию транспортных средств, приобретенных в автосалонах, можно будет осуществить посредством портала «электронного правительства» и объектов информатизации.
Через портал будут оказывать следующие госуслуги:
- государственная регистрация, учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства;
- выдача свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков.
Планируемый срок реализации пилотного проекта — по 31 августа 2026 года. Инициатива будет реализована Министерством цифровизации совместно с МВД РК.
Проект приказа размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 2 сентября 2025 года.