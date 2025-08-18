Ричмонд
В Казахстане хотят упростить регистрацию автомобилей, купленных в салонах

Министерство цифрового развития подготовило проект приказа о проведении пилотного проекта по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала «электронного правительства» и объектов информатизации, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В рамках пилотного проекта первичную государственную регистрацию транспортных средств, приобретенных в автосалонах, можно будет осуществить посредством портала «электронного правительства» и объектов информатизации.

Через портал будут оказывать следующие госуслуги:

  • государственная регистрация, учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства;
  • выдача свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков.

Планируемый срок реализации пилотного проекта — по 31 августа 2026 года. Инициатива будет реализована Министерством цифровизации совместно с МВД РК.

Проект приказа размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 2 сентября 2025 года.