Запуск Starlink в Узбекистане вновь отложили на год

В мае 2022 года компания Starlink громко объявила, что планирует запустить спутниковый интернет в пяти странах Центральной Азии уже в 2023 году. Узбекистан тогда был в числе приоритетных направлений. Однако уже в феврале 2023 года страна исчезла из графика запусков, и в разделе доступности на официальном сайте появилась лаконичная пометка: «дата обслуживания в настоящее время неизвестна».