Запуск Starlink в Узбекистане вновь отложили на год

Обещания с 2022 года
В мае 2022 года компания Starlink громко объявила, что планирует запустить спутниковый интернет в пяти странах Центральной Азии уже в 2023 году. Узбекистан тогда был в числе приоритетных направлений. Однако уже в феврале 2023 года страна исчезла из графика запусков, и в разделе доступности на официальном сайте появилась лаконичная пометка: «дата обслуживания в настоящее время неизвестна».
Позже вновь появилась надежда: карта доступности показывала, что Узбекистан может быть подключён к сети в 2025 году. Но и эти ожидания оказались преждевременными. Сегодня, в середине 2025 года, становится ясно — запуск снова откладывается, вероятно, на 2026 год, а возможно и дольше.
Тем временем в соседнем Казахстане сервис заработал 13 августа. Там пользователи платят от $42 в месяц за пакет со скоростью 45−130 Мбит/с и $57 за тариф со скоростью 100−270+ Мбит/с.
Почему это важно для Узбекистана
Появление Starlink могло бы стать настоящим прорывом для интернет-инфраструктуры страны, особенно в отдалённых и сельских регионах. Спутниковый интернет не зависит от проводов, наземных станций и зон покрытия мобильной связи. Он способен обеспечить высокую скорость и стабильность даже там, где другие операторы бессильны.
Также Starlink не зависит от национальных операторов — что означает отсутствие фильтров, блокировок и ограничений, которые регулярно встречаются у традиционных провайдеров. Это могло бы дать пользователям больше свободы в доступе к глобальной информации.
Скорость — ещё один плюс. Учитывая технические параметры Starlink, он способен превзойти многие действующие провайдеры в Узбекистане.
Но есть нюанс — цена
Несмотря на все плюсы, Starlink — дорогое удовольствие. Даже в Казахстане, где платёжеспособность выше, подключение считают «уделом энтузиастов». В Узбекистане же при средней зарплате многие просто не смогут себе позволить платить $40−60 в месяц за интернет.
Тем не менее, запуск Starlink — это не вопрос одного дня, а часть глобального тренда. И если в Узбекистане удастся преодолеть бюрократические, технические и, возможно, политические барьеры, то спутниковый интернет может изменить правила игры.
А пока — ещё один год ожидания.