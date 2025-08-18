Ричмонд
Известный производитель мороженого и глазированных сырков обанкротился в Беларуси

Известный производитель мороженого и глазированных сырков банкротится в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Известный производитель мороженого и глазированных сырков «ОЛВИтранс» банкротится в Беларуси. Эта информация следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве.

О своем банкротстве заявили сами владельцы компании, обратившись в Экономический суд Минской области еще 1 апреля. Датой открытия ликвидационного производства указано 11 июля 2025-го, а вот срока окончания производства пока что нет.

Напомним, что компания около двух десятилетий работала на рынке пищевых товаров, выполняя в том числе и заказы для торговых сетей. А среди продукции «ОЛВИтранс» — сырки для Рогачевского МКК и мороженое «Местное известное».

Тем временем Глава Нацбанка Головченко сказал, сколько денег в экономике Беларуси.

Еще министр энергетики назвал альтернативу строительству второй АЭС в Беларуси.

А синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде с 18 по 24 августа в Беларуси, предупредив: «Солнечное лето завершилось, впереди дожди, туманы и температура ниже нормы».