Известный производитель мороженого и глазированных сырков обанкротился в Беларуси

Известный производитель мороженого и глазированных сырков «ОЛВИтранс» банкротится в Беларуси. Эта информация следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве.
О своем банкротстве заявили сами владельцы компании, обратившись в Экономический суд Минской области еще 1 апреля. Датой открытия ликвидационного производства указано 11 июля 2025-го, а вот срока окончания производства пока что нет.
Напомним, что компания около двух десятилетий работала на рынке пищевых товаров, выполняя в том числе и заказы для торговых сетей. А среди продукции «ОЛВИтранс» — сырки для Рогачевского МКК и мороженое «Местное известное».
