МАРТ заявил о росте реальных доходов белорусов на 10,2% и подорожании чая и кофе

Министерство антимонопольного регулирования и торговли заявило о росте реальных доходов белорусов на 10,2% за год, а также о подорожании чая и кофе.
Что касается реальных доходов, то рост на 10,2% зафиксирован по итогам первого полугодия 2025-го в сравнении с первыми шестью месяцами 2024.
«Это значит, что после учёта инфляции у людей осталось больше денег, чем раньше — можно позволить себе больше покупок, отложить на отпуск или сберечь», — объяснили в министерстве.
Что касается цен в Беларуси, то МАРТ назвал ситуация с ними стабильной. Так, за июль 2025-го рост составил 0,2%, а с января по июль — на 5,6%.
При этом подешевели некоторые сезонные товары. Это, скажем, овощи и фрукты, а также летняя одежда и обувь. А вот импорт вроде чая, кофе, кондитерских изделий и яблок чуть подорожал.
«Но в целом ситуация остается управляемой, и инфляция не “съедает” наши доходы», — отметил в МАРТ, заметив, что ощутимее для белорусов стали зарплаты и пенсии, а базовые расходы растут не критично.