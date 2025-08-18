Минтруд планирует снизить долю иностранных работников в Новосибирской области

Министерство труда РФ выступило с инициативой сокращения квоты на трудовых мигрантов в 14 субъектах Российской Федерации, включая Новосибирскую область. Планируется, что в ряде секторов экономики присутствие иностранных специалистов будет сведено к минимуму или полностью исключено, в частности, в розничной продаже алкогольной и табачной продукции. Данный проект постановления в настоящее время находится на этапе публичного обсуждения, о чем заявили в пресс-службе Минтруда.
Согласно проекту, предлагается установить лимиты на привлечение иностранной рабочей силы, например, в строительной отрасли до 50%, а в сельском хозяйстве (выращивание овощей) — до 40%.
В пресс-службе также подчеркнули, что в розничной торговле фармацевтическими товарами, на рынках и в нестационарных торговых точках, а также при осуществлении торговли вне магазинов и палаток уже действует абсолютный запрет на использование труда иностранных граждан, и данное ограничение останется в силе в 2026 году.