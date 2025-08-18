Минтруд планирует снизить долю иностранных работников в Новосибирской области

Министерство труда РФ выступило с инициативой сокращения квоты на трудовых мигрантов в 14 субъектах Российской Федерации, включая Новосибирскую область. Планируется, что в ряде секторов экономики присутствие иностранных специалистов будет сведено к минимуму или полностью исключено, в частности, в розничной продаже алкогольной и табачной продукции. Данный проект постановления в настоящее время находится на этапе публичного обсуждения, о чем заявили в пресс-службе Минтруда.