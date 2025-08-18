Кому в Казахстане удвоили зарплату — ответ Минтруда

«С 2022 года заработная плата других категорий работников бюджетной сферы — бухгалтеров, библиотекарей, лесников, водителей, уборщиков, охранников и других специалистов — ежегодно до 2025 года повышается в среднем на 20%. В результате за четыре года их заработная плата также выросла вдвое», — говорится в официальном ответе.