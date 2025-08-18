Темпы ввода жилья упали в Новосибирской области

«По итогам семи месяцев этого года ввод жилья в Новосибирской области отстает от показателей прошлого года на 11,1%. По итогам полугодия эта цифра составила 7,5%», — пояснил Сергей Николаев.
По информации эксперта, падение показателей произошло из-за падения ввода многоквартирных жилых домов 32,85%. При этом в индивидуальном жилищном строительстве отмечался рост на 15%, но за последние три месяца фиксировалось падение: в мае отмечено на 34,5%, в июне — на 25,2%, а в прошлом месяце — на 32%.
Напомним, что строительные компании из разных регионов России активно осваивают сибирский рынок. В прошлом году абсолютным чемпионом рэнкинга по объему введенных квадратных метров стала компания «Брусника», основанная чуть больше 20 лет назад в столице Урала. Застройщик специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов и уже вышел за рамки домашнего региона. Помимо Свердловской области руководство «Брусники» зашло на территорию Сибири, филиалы компании уже есть в Омске и Новосибирске.