Темпы ввода жилья упали в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 18 августа, ФедералПресс. Новосибирская область снизилась в рейтинге по суммарному объему ввода жилья. С начала этого года в сибирском регионе ввели 1 375,9 тысячи квадратных метров жилья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил независимый аналитик Сергей Николаев.

Источник: Freepik

«По итогам семи месяцев этого года ввод жилья в Новосибирской области отстает от показателей прошлого года на 11,1%. По итогам полугодия эта цифра составила 7,5%», — пояснил Сергей Николаев.

По информации эксперта, падение показателей произошло из-за падения ввода многоквартирных жилых домов 32,85%. При этом в индивидуальном жилищном строительстве отмечался рост на 15%, но за последние три месяца фиксировалось падение: в мае отмечено на 34,5%, в июне — на 25,2%, а в прошлом месяце — на 32%.

Напомним, что строительные компании из разных регионов России активно осваивают сибирский рынок. В прошлом году абсолютным чемпионом рэнкинга по объему введенных квадратных метров стала компания «Брусника», основанная чуть больше 20 лет назад в столице Урала. Застройщик специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов и уже вышел за рамки домашнего региона. Помимо Свердловской области руководство «Брусники» зашло на территорию Сибири, филиалы компании уже есть в Омске и Новосибирске.