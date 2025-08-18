Темпы ввода жилья упали в Новосибирской области

Напомним, что строительные компании из разных регионов России активно осваивают сибирский рынок. В прошлом году абсолютным чемпионом рэнкинга по объему введенных квадратных метров стала компания «Брусника», основанная чуть больше 20 лет назад в столице Урала. Застройщик специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов и уже вышел за рамки домашнего региона. Помимо Свердловской области руководство «Брусники» зашло на территорию Сибири, филиалы компании уже есть в Омске и Новосибирске.