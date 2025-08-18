Технологии Башкирии в сфере БПЛА назвали лучшими в Сколково.

«Компания “Уфимец” — якорный резидент научно-производственного центра БАС Башкортостана. Компания представила на стенде региона образцы своей продукции — беспилотную авиационную систему “Уфимец-150”, fpv-дрон “Уфимец”, электродвигатели в 6 модификациях. Напомню, дроны именно этого производителя мы отправляем нашим ребятам в зону СВО — бойцы их очень хвалят. В Сколково двигатели “Уфимца” тоже отлично показали себя в деле — на инженерно-спортивных соревнованиях они стали лучшими сразу в нескольких номинациях, а по своим характеристикам превзошли даже зарубежные аналоги», — поделился Хабиров.
Руководитель региона добавил, что команда республики также удостоена Гран-при в едином рейтинге субъектов РФ и победила в деловой игре по разработке сценариев «БАС на смену традиций» в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2025.
«Хорошие результаты также продемонстрировали ребята из Центра развития талантов “Аврора” и студенты Уфимского колледжа радиоэлектроники. Они стали лидерами в своих номинациях, в том числе в соревнованиях по защите беспилотников с помощью криптографических средств. БПЛА сегодня востребованы в самых разных областях — и в мирной жизни тоже. Важно, что Башкортостан имеет все шансы стать одним из центров развития беспилотной авиации в нашей стране», — подчеркнул Хабиров.