В Татарстане оценили перспективы прямого авиасообщения с Китаем

Третий международный форум «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани 18—19 августа . Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. Ожидается, что в форуме примут участие более 10 тысяч человек из 32 стран, в том числе 11 правительственных делегаций и более 200 компаний из Китая. В программе форума порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.