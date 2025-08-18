Прокуратура внесла представление «Сибиряку» за нарушения при ремонте дорог в Красноярске

Выявлены нарушения при ремонте дорог на ул. Шумяцкого, а также пр. Металлургов и пр. Комсомольский. Покрытие дорог там сняли, обочины разворотили, и на этом всё.
Также на ремонтируемых объектах нет оборудованных спусков на остановках и наблюдаются опасные для пешеходов участки.
Прокуратура выяснила, что подрядчик ООО УСК «Сибиряк» отстаёт от графика.
Компания сослалась на августовские дожди, но, как оказалось, что график работ составлялся с учётом, в том числе, погодных условий.
Руководителю ООО УСК «Сибиряк», пояснили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.