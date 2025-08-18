Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура внесла представление «Сибиряку» за нарушения при ремонте дорог в Красноярске

Компания отстаёт от графика.

Источник: Прокуратура Красноярсого края

Выявлены нарушения при ремонте дорог на ул. Шумяцкого, а также пр. Металлургов и пр. Комсомольский. Покрытие дорог там сняли, обочины разворотили, и на этом всё.

Также на ремонтируемых объектах нет оборудованных спусков на остановках и наблюдаются опасные для пешеходов участки.

Прокуратура выяснила, что подрядчик ООО УСК «Сибиряк» отстаёт от графика.

Компания сослалась на августовские дожди, но, как оказалось, что график работ составлялся с учётом, в том числе, погодных условий.

Руководителю ООО УСК «Сибиряк», пояснили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.