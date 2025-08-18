В Петербурге и Ленобласти планируется выкупить более 200 участков под строительство ВСМ

Запуск высокоскоростного железнодорожного маршрута между двумя крупнейшими городами страны запланирован на 2028 год. По расчетам, новый поезд позволит преодолеть расстояние между Москвой и Петербургом всего за два часа пятнадцать минут, отправляясь регулярно каждые десять-пятнадцать минут.