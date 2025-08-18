Ричмонд
Ильсур Метшин представил нового руководителя «Казанских электрических сетей»

На деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин объявил о назначении нового руководителя «Казанских электрических сетей». Им стал Руслан Касымов.

«Коллеги, в завершение хочу представить кадровое назначение. У нас новый руководитель “Казанских электрических сетей” — Касымов Руслан Ильдусович. Он пришел к нам из сетевой компании “Чистопольские электрические сети”. Несмотря на молодость, ему 38 лет, у него большой послужной список — путь от инженера до руководителя, все этапы он прошел», — отметил мэр.

Ильсур Метшин подчеркнул, что компания выполняет важную задачу по обеспечению надежного электроснабжения столицы. «Очень много было сделано в преддверии Универсиады и других крупных событий. Сегодня тоже стоит большая работа. Все есть для того, чтобы продолжить созидательную деятельность», — сказал он.

Обращаясь к новому руководителю, мэр пожелал ему успехов и отметил его связь с Казанью: «Руслан Ильдусович, пусть Казань станет для вас родным городом. Тем более вы здесь учились. Желаем успешной работы».