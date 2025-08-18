Ильсур Метшин представил нового руководителя «Казанских электрических сетей»

«Коллеги, в завершение хочу представить кадровое назначение. У нас новый руководитель “Казанских электрических сетей” — Касымов Руслан Ильдусович. Он пришел к нам из сетевой компании “Чистопольские электрические сети”. Несмотря на молодость, ему 38 лет, у него большой послужной список — путь от инженера до руководителя, все этапы он прошел», — отметил мэр.