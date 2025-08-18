Белорусские аграрии намолотили 7 млн тонн зерна

По оперативным данным на 18 августа, на полях страны намолочено 7 млн 213 тыс. т зерна вместе с рапсом. Вклад в общий каравай каждой области: Минская — 1,751 млн т, Брестская — 1,608 млн т, Гродненская — 1,457 млн т, Могилевская — 913 тыс. т, Гомельская — 864 тыс. т, Витебская — 620 тыс. т.