Названы модели Toyota, которых следует избегать

Собеседник издания также советует избегать культовые, но возрастные модели Toyota, такие как, в частности, Mark II. Он отметил, что некогда эти авто собирали фан-клубы, но сегодня приобретение такой машины представляет собой не что иное, как лотерею, где велик риск нарваться на «распил». При этом Ковалев подчеркнул, что ценник на эти модели устойчиво держится на высоком уровне.