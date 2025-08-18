Названы модели Toyota, которых следует избегать

Автоэксперт Александр Ковалев в беседе с «Российской газетой» рассказал, что японский автомобильный концерн Toyota воспринимается как эталон мирового автопрома, но даже в его модельном ряду есть автомобили, которые следует обходить стороной.
По словам эксперта, наиболее очевидным примером является Toyota bZ4x. Собеседник издания указал, что первый электромобиль бренда оказался громким разочарованием, выйдя на рынок уже устаревшим по множеству параметров. Ковалев уточнил, что электрокар уступал по запасу хода, мультимедиа и оснащению не только корейским, но и китайским конкурентам. К тому же эксперт предупредил, что в холодную погоду bZ4x теряет мощность при зарядке настолько, что это стало предметом регулярной критики.
Собеседник издания также советует избегать культовые, но возрастные модели Toyota, такие как, в частности, Mark II. Он отметил, что некогда эти авто собирали фан-клубы, но сегодня приобретение такой машины представляет собой не что иное, как лотерею, где велик риск нарваться на «распил». При этом Ковалев подчеркнул, что ценник на эти модели устойчиво держится на высоком уровне.
Среди актуальных бензиновых Toyota эксперт посоветовал с осторожностью относиться к купе Supra и минивэну Sienna. Собеседник издания добавил, что Supra стала спорным результатом сотрудничества инженеров из Японии и ФРГ, а Sienna, в свою очередь, регулярно получает негативные отзывы от американских владельцев по части надежности.
Читайте также: Автоэксперт призвал ввести новую категорию для электросамокатов.