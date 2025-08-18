Собянин: 17,5% всего технологического бизнеса России работает в Москве

«Мы активно поддерживаем такие компании. Через платформу i.moscow, порталы mbm.mos.ru и moscow-export.com предприниматели получают гранты, субсидии, льготное кредитование, гарантийную поддержку, консультации, обучение и участие в бизнес-миссиях и зарубежных выставках. За пять лет мерами поддержки воспользовались более 33 тысяч технологических компаний», — поделился мэр.