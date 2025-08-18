Собянин: 17,5% всего технологического бизнеса России работает в Москве

В Москве в сфере промышленности, научных разработок и информационных технологий работают более 140 тысяч организаций, что представляет 17,5% от всего технологического бизнеса России. Такие данные привел глава столицы Сергей Собянин.
Чиновник рассказал в своем Telegram-канале, что технологический бизнес в Москве демонстрирует устойчивый рост: а данном секторе трудятся больше 1,58 миллиона человек, его выручка в прошлом году составила 15,6 триллиона рублей, а налоговые отчисления — 835 миллиардов.
«Мы активно поддерживаем такие компании. Через платформу i.moscow, порталы mbm.mos.ru и moscow-export.com предприниматели получают гранты, субсидии, льготное кредитование, гарантийную поддержку, консультации, обучение и участие в бизнес-миссиях и зарубежных выставках. За пять лет мерами поддержки воспользовались более 33 тысяч технологических компаний», — поделился мэр.
Собянин подчеркнул, что столица делает большую ставку на интеллект, технологии и инновации и наблюдает за результатами в виде большего количества компаний и рабочих мест, объема инвестиций и налогов в бюджет.
К слову, недавно градоначальник утвердил планы развития инновационной системы Москвы до 2030 года.