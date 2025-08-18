Раскрыты цифры рекордных нарушений валютного контроля жителями РФ

Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала 6314 случаев нелегального перемещения наличных денег физическими лицами в январе-июне 2025 года. Такие данные предоставлены ведомством «Известиям».
Это максимальный показатель с начала статистических наблюдений. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года выявлено 5449 нарушений, что было ниже показателя 2023 года (5915 случаев).
По итогам полугодия инициировано 6277 административных и 37 уголовных производств. Большинство инцидентов (5125) связано с вывозом валюты из России — рост на 13% по сравнению с прошлым годом. Незаконный ввоз денег составил 1189 случаев (увеличение на 31%).
Сумма незадекларированных средств достигла 1,2 млрд рублей ($15,2 млн), что на 30% превышает показатель 2024 года. Основной объем (784,1 млн рублей) пришелся на вывозные операции.
Чаще всего незаконно перемещаются доллары США и евро. Ключевые направления вывоза: Турция, ОАЭ, Азербайджан, Китай, Узбекистан. Аналогичные страны лидируют по нелегальному ввозу наличности в РФ, дополненные Сербией.
Эксперты связывают рост нарушений с ограничениями международных переводов, попытками приобретения зарубежной недвижимости наличными и возросшей валютной волатильностью.
Читайте также: Жителям страны ЕС советуют закопать в огороде бочку с продуктами и деньгами.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.