В Самаре могут снести Дом крестьянина Козлова

В Самаре Дом крестьянина Козлова не будет включен в реестр памятников архитектуры. Соответствующее распоряжение опубликовали в ГИООКН в середине августа.
Дом крестьянина Козлова находится на улице Галактионовской, 97. Здание построено в 1917 году. Решение об исключении объекта из реестра повлияет на его статус. Дом, не являющийся памятником архитектуры, можно демонтировать и признавать аварийным.
На данный момент информации о сносе дома нет. Напомним, еще два здания на улице Подшипниковой признали объектами культурного наследия. На территории, прилегающей к этим зданиям, запрещено любое строительство.