Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре могут снести Дом крестьянина Козлова

В Самаре Дом крестьянина Козлова планируют исключить из памятников архитектуры.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре Дом крестьянина Козлова не будет включен в реестр памятников архитектуры. Соответствующее распоряжение опубликовали в ГИООКН в середине августа.

Дом крестьянина Козлова находится на улице Галактионовской, 97. Здание построено в 1917 году. Решение об исключении объекта из реестра повлияет на его статус. Дом, не являющийся памятником архитектуры, можно демонтировать и признавать аварийным.

На данный момент информации о сносе дома нет. Напомним, еще два здания на улице Подшипниковой признали объектами культурного наследия. На территории, прилегающей к этим зданиям, запрещено любое строительство.