Уборка винограда началась в Краснодарском крае

«Мы видим большой потенциал для развития: можем ввести в оборот еще около 50 тысяч гектаров. Для этого несколько лет назад провели инвентаризацию виноградопригодных земель и приняли закон, защищающий их от застройки или перевода в другие категории», — рассказал Вениамин Кондратьев.