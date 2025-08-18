Ричмонд
Уборка винограда началась в Краснодарском крае

В Краснодарском крае планируют собрать до 240 тысяч тонн винограда.

Источник: t.me/kondratyevvi

Уборка винограда началась в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Всего в 2025 году на Кубани планируют собрать до 240 тысяч тонн винограда. В крае насчитывается более 32 тысяч гектаров виноградников, площадь которых с каждым годом увеличивается.

«Мы видим большой потенциал для развития: можем ввести в оборот еще около 50 тысяч гектаров. Для этого несколько лет назад провели инвентаризацию виноградопригодных земель и приняли закон, защищающий их от застройки или перевода в другие категории», — рассказал Вениамин Кондратьев.

В регионе также переходят на отечественные саженцы. В настоящее время в пяти питомниках Кубани выращивают до 5 млн.

В 2024 году в Краснодарском крае собрано 34% всего российского винограда.

