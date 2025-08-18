ЕАБР ожидает дальнейшего роста инфляции в Беларуси

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Инфляция в Беларуси составила 7,4% в годовом выражении в июле 2025 года после 7,3% в июне, говорится в сообщении пресс-службы ЕАБР.
Аналитики финансового учреждения обратили внимание, что инфляция в республике ускоряется в секторе услуг (7,6% в июле после 7,1% месяцем ранее), что объясняется ростом тарифов в сфере ЖКХ.
Цены на продукты питания в предыдущем месяце росли темпами близкими к уровню июня (10,6% после 10,5%), при этом цены на сезонные овощи и фрукты стали снижаться (14,5% после 17,6%). Наблюдается замедление цен и на рынке непродовольственных товаров: 3% в июле после 3,2% в июне.
При этом в ЕАБР констатировали, что инфляционное давление остается повышенным, что подтверждается устойчивостью роста цен: базовая инфляция ускорилась до 7,6% в июле после 7,4% в июне.
«Активный потребительский спрос, поддерживаемый увеличением реальных заработных плат (+11% за январь-июнь 2025 года), продолжит оказывать проинфляционное давление», — говорится в макроэкономическом обзоре.
Аналитики банка ожидают, что по итогам текущего года инфляция в Беларуси сложится в размере 7,7%. Причем согласно прогнозу социально-экономического развития республики в конце года этот показатель должен быть в пределах 5%.