Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕАБР ожидает дальнейшего роста инфляции в Беларуси

Повышенный потребительский спрос в республике продолжит оказывать давление на рост цен на товары и услуги в стране.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Инфляция в Беларуси составила 7,4% в годовом выражении в июле 2025 года после 7,3% в июне, говорится в сообщении пресс-службы ЕАБР.

Аналитики финансового учреждения обратили внимание, что инфляция в республике ускоряется в секторе услуг (7,6% в июле после 7,1% месяцем ранее), что объясняется ростом тарифов в сфере ЖКХ.

Цены на продукты питания в предыдущем месяце росли темпами близкими к уровню июня (10,6% после 10,5%), при этом цены на сезонные овощи и фрукты стали снижаться (14,5% после 17,6%). Наблюдается замедление цен и на рынке непродовольственных товаров: 3% в июле после 3,2% в июне.

При этом в ЕАБР констатировали, что инфляционное давление остается повышенным, что подтверждается устойчивостью роста цен: базовая инфляция ускорилась до 7,6% в июле после 7,4% в июне.

«Активный потребительский спрос, поддерживаемый увеличением реальных заработных плат (+11% за январь-июнь 2025 года), продолжит оказывать проинфляционное давление», — говорится в макроэкономическом обзоре.

Аналитики банка ожидают, что по итогам текущего года инфляция в Беларуси сложится в размере 7,7%. Причем согласно прогнозу социально-экономического развития республики в конце года этот показатель должен быть в пределах 5%.