ЕАБР ожидает дальнейшего роста инфляции в Беларуси

Цены на продукты питания в предыдущем месяце росли темпами близкими к уровню июня (10,6% после 10,5%), при этом цены на сезонные овощи и фрукты стали снижаться (14,5% после 17,6%). Наблюдается замедление цен и на рынке непродовольственных товаров: 3% в июле после 3,2% в июне.