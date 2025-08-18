Нацбанк запретил использовать устную информацию при выдаче кредитов и займов

Национальный банк Беларуси запретил использовать устную информацию при выдаче кредитов и займов. Данное новшество содержится в постановлении Правления регулятора от 29 июля 2025 года № 214, которое, в свою очередь, изменяет постановление от 31 марта 2020-го № 100.
Новый документ вступает в силу с 22 ноября 2025 и принят для совершенствования подходов к расчету долговой нагрузки белорусов. Также постановление № 214 приводит законодательство в соответствие с Законом Республики Беларусь от 17 февраля 2025 года № 62-З «О потребительском кредите и потребительском микрозайме».
Так, постановление № 214 гласит, банк, микрофинансовая или лизинговая организация должны учитывать информацию из Кредитного регистра, которой располагают, при расчете показателя долговой нагрузки.
«Кроме того, при анализе доходов гражданина не допускается использование данных, полученных в устной форме от родственников, работодателей и иных лиц, в том числе по телефону», — отметили еще одно новшество в Национальном банке.
Все указанное, с одной стороны, поможет формированию ответственного поведения финорганизаций, а с другой, усилит защиту прав потребителей и недопущение чрезмерной долговой нагрузки на белорусов.
