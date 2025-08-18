Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко собрал на совещание правительство, чтобы обновить управление туризмом и разобраться с «Амкодором»

Лукашенко собрал правительство Беларуси на совещание по двум важным вопросам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 августа собрал на совещание правительство страны, чтобы обновить управление сферой туризма и решить вопрос с «Амкодором». Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Что касается первой темы, то названный источник формулирует ее так: «Кто будет регулировать сферу туризма? Систему госуправления отрасли предложено обновить». А вторая — промышленная — звучит следующим образом: «Как обеспечить устойчивую работу холдинга “АМКОДОР”? Обсудят проект Указа».

О принятых решениях белорусам обещают рассказать. А формат совещания для Беларуси не нов, отмечает «Пул Первого»:

«Принципиальные и важные вопросы и предложения, вносимые Президенту, обсуждаются широким кругом». Тем временем Нацбанк запретил использовать устную информацию при выдаче кредитов и займов. А глава Нацбанка Роман Головченко сказал, сколько денег в экономике Беларуси.

Также министр образования Иванец сказал, кто и как поступит в белорусский Гарвард, а еще уточнил, кто из студентов будет учиться не 36, а 50 часов в неделю уже с 2026 года.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше