Лукашенко собрал на совещание правительство, чтобы обновить управление туризмом и разобраться с «Амкодором»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 августа собрал на совещание правительство страны, чтобы обновить управление сферой туризма и решить вопрос с «Амкодором». Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Что касается первой темы, то названный источник формулирует ее так: «Кто будет регулировать сферу туризма? Систему госуправления отрасли предложено обновить». А вторая — промышленная — звучит следующим образом: «Как обеспечить устойчивую работу холдинга “АМКОДОР”? Обсудят проект Указа».
О принятых решениях белорусам обещают рассказать. А формат совещания для Беларуси не нов, отмечает «Пул Первого»:
«Принципиальные и важные вопросы и предложения, вносимые Президенту, обсуждаются широким кругом». Тем временем Нацбанк запретил использовать устную информацию при выдаче кредитов и займов. А глава Нацбанка Роман Головченко сказал, сколько денег в экономике Беларуси.
Также министр образования Иванец сказал, кто и как поступит в белорусский Гарвард, а еще уточнил, кто из студентов будет учиться не 36, а 50 часов в неделю уже с 2026 года.