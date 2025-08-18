Плановые дорожные работы запретят во Владивостоке на период ВЭФ

Также на период форума во Владивостоке ограничат движение большегрузных транспортных средств. Наконец, дороги немного разгрузят, установив на первую неделю учебного года режим свободного посещения в муниципальных школах Владивостока. Для учеников начальных и средних классов будут организованы различные тематические мероприятия, экскурсии и т. д. , а старшеклассники будут учиться в привычном режиме. Торжественные линейки в школах пройдут, как положено, 1 сентября. С 8 сентября занятия по стандартному расписанию возобновляются у всех учеников.