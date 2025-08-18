Плановые дорожные работы запретят во Владивостоке на период ВЭФ

С 07:00 31 августа по 24:00 7 сентября не допускаются дорожные работы на следующих участках:
— подъезд к международному пассажирскому терминалу аэропорта Кневичи;
— Владивосток — Находка — порт Восточный с 0 по 4 километр;
— подъезд к аэропорту Владивостока;
— посёлок Новый — полуостров Де-Фриз — Седанка;
— Низководный мост (эстакада) — полуостров Де-Фриз — Седанка с 14 по 18 километр;
— посёлок Новый — полуостров Де-Фриз — Седанка — бухта Патрокл с 18 по 19 километр;
— подъезд к Владивостоку от автодороги Хабаровск — Владивосток;
— мост через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке.
Эти участки включены в гостевой маршрут участников форума. Однако неотложные аварийно-восстановительные работы, в том числе ликвидацию последствий ДТП, проводить на гостевых трассах можно. Для оперативного реагирования будет организовано дежурство аварийно-восстановительных бригад в составе тяжёлой дорожно-строительной техники в наиболее уязвимых местах автодорог.
Также на период форума во Владивостоке ограничат движение большегрузных транспортных средств. Наконец, дороги немного разгрузят, установив на первую неделю учебного года режим свободного посещения в муниципальных школах Владивостока. Для учеников начальных и средних классов будут организованы различные тематические мероприятия, экскурсии
Юбилейный Восточный экономический форум традиционно пройдет во Владивостоке на острове Русский с 3 по 6 сентября. Его посетит президент России Владимир Путин, ожидаются иностранные гости — представители 36 государств.