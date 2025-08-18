Ричмонд
Плановые дорожные работы запретят во Владивостоке на период ВЭФ

Во Владивостоке и его окрестностях в связи с проведением Восточного экономического форума запретят проведение дорожных работ, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

С 07:00 31 августа по 24:00 7 сентября не допускаются дорожные работы на следующих участках:

— подъезд к международному пассажирскому терминалу аэропорта Кневичи;

— Владивосток — Находка — порт Восточный с 0 по 4 километр;

— подъезд к аэропорту Владивостока;

— посёлок Новый — полуостров Де-Фриз — Седанка;

— Низководный мост (эстакада) — полуостров Де-Фриз — Седанка с 14 по 18 километр;

— посёлок Новый — полуостров Де-Фриз — Седанка — бухта Патрокл с 18 по 19 километр;

— подъезд к Владивостоку от автодороги Хабаровск — Владивосток;

— мост через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке.

Эти участки включены в гостевой маршрут участников форума. Однако неотложные аварийно-восстановительные работы, в том числе ликвидацию последствий ДТП, проводить на гостевых трассах можно. Для оперативного реагирования будет организовано дежурство аварийно-восстановительных бригад в составе тяжёлой дорожно-строительной техники в наиболее уязвимых местах автодорог.

Также на период форума во Владивостоке ограничат движение большегрузных транспортных средств. Наконец, дороги немного разгрузят, установив на первую неделю учебного года режим свободного посещения в муниципальных школах Владивостока. Для учеников начальных и средних классов будут организованы различные тематические мероприятия, экскурсии и т. д., а старшеклассники будут учиться в привычном режиме. Торжественные линейки в школах пройдут, как положено, 1 сентября. С 8 сентября занятия по стандартному расписанию возобновляются у всех учеников.

Юбилейный Восточный экономический форум традиционно пройдет во Владивостоке на острове Русский с 3 по 6 сентября. Его посетит президент России Владимир Путин, ожидаются иностранные гости — представители 36 государств.