В Самаре построят дублер Московского шоссе за 630 миллионов рублей

В Самаре хотят построить дублер Московского шоссе на участке от улицы Ташкентской до Северного переулка. Подрядчика, который выполнит первый этап реконструкции этого участка, ищут на госзакупках, заказчиком выступает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.