В Самаре построят дублер Московского шоссе за 630 миллионов рублей

В Самаре появится дублер Московского шоссе от улицы Ташкентской до Северного переулка.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре хотят построить дублер Московского шоссе на участке от улицы Ташкентской до Северного переулка. Подрядчика, который выполнит первый этап реконструкции этого участка, ищут на госзакупках, заказчиком выступает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

— Максимальная цена аукциона составляет 630 миллионов рублей, — говорится в документации.

Средства выделят из регионального бюджета. Длина новой дороги составит почти километр, на ней будет две полосы. Окончание работ запланировано на ноябрь 2026 года.

Напомним, что в 2025 году в Самаре начали ремонтировать Московское шоссе, работы продлятся до 1 сентября.